В Подмосковье нейросеть выявила более 2,3 тыс. случаев парковки у мусорных баков

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Свыше 2,3 тыс. случаев запаркованности у контейнерных площадок выявил искусственный интеллект в Московской области через камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион» с начала реализации этого проекта, сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Искусственный интеллект анализирует видеоданные с камер «Безопасного региона», отмечает машины, припаркованные у контейнерных площадок, и определяет их государственные номера. По данным нейросети автоматически формируется задание на проверку. И если в ходе проверки нарушение подтверждается, автовладелец получает штраф», — говорится в сообщении.Отмечается, что автомобили, припаркованные рядом с контейнерными площадками, препятствуют вывозу мусора, поэтому в регионе принимаются строгие меры по борьбе с этим нарушением.
Лев Каштанов