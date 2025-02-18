В Подмосковье нейросеть выявила более 2,3 тыс. случаев парковки у мусорных баков

Свыше 2,3 тыс. случаев запаркованности у контейнерных площадок выявил искусственный интеллект в Московской области через камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион» с начала реализации этого проекта, сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.