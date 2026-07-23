В Подмосковье от борщевика повторно обработали более 14 500 гектаров

23 июля 2026, 17:37

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Московской области идёт повторная обработка от борщевика Сосновского участков, где ранее уже проводились работы по удалению растения. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода региона.





Первый этап, который проходил с мая до середины июня, завершён. Специалисты обработали свыше 23 400 гектаров муниципальных территорий.

«На втором этапе повторно обработано 14 600 гектаров – более половины от запланированных территорий. Борщевик отличается высокой жизнеспособностью, поэтому одной обработки бывает недостаточно. Повторное прохождение участков снижает риск восстановления растения и ограничивает его распространение. Работы продолжаются по графику и завершатся до конца августа», – заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Виталий Мосин.