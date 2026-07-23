В Подмосковье от борщевика повторно обработали более 14 500 гектаров
В Московской области идёт повторная обработка от борщевика Сосновского участков, где ранее уже проводились работы по удалению растения. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
Первый этап, который проходил с мая до середины июня, завершён. Специалисты обработали свыше 23 400 гектаров муниципальных территорий.
«На втором этапе повторно обработано 14 600 гектаров – более половины от запланированных территорий. Борщевик отличается высокой жизнеспособностью, поэтому одной обработки бывает недостаточно. Повторное прохождение участков снижает риск восстановления растения и ограничивает его распространение. Работы продолжаются по графику и завершатся до конца августа», – заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Виталий Мосин.Как рассказали в ведомстве, при борьбе с борщевиком применяют комплексный подход. В зависимости от особенностей территории используют механический метод, химическую обработку специальными препаратами и агротехнические мероприятия, в том числе применение на отдельных участках беспилотных систем. В работах задействованы более 500 специалистов.
Владельцы частных участков, где произрастает борщевик Сосновского, должны сами удалять его. За несоблюдение этих требований могут привлечь к административной ответственности.
Сок растения при попадании на кожу под воздействием солнечного света может вызывать ожоги. Поэтому при обработке важно соблюдать меры предосторожности: использовать закрытую одежду, плотные перчатки, защитные очки и респиратор.
Рекомендации по безопасной борьбе с растением и интерактивная карта обработки муниципальных территорий доступны на портале «Мой АПК». Там же можно получить информацию о подрядных организациях.