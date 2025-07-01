В Подмосковье открылся крупнейший распределительный центр «Магнита» с роботами

01 июля 2025, 13:38

оригинал Фото: ПАО «Магнит»

Первый роботизированный распределительный центр «Магнита» открылся в Московской области. Он расположен на территории индустриального парка «Южный» в городском округе Подольск и является крупнейшим логистическим комплексом компании, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.





Первая очередь проекта была введена в эксплуатацию в марте, вторая заработала сегодня. Старт работе центра дали губернатор Московской области Андрей Воробьёв, статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов, гендиректор ПАО «Магнит» Евгений Случевский, учредитель и управляющий директор производящей роботов группы компаний «КОМИТАС» Давит Манукян и сотрудники комплекса.

Фото: пресс-служба правительства МО/Евгений Пронин



«Очень приятно сегодня находиться здесь — в самом современном, технологически оснащённом распределительном комплексе Московской области. (…) Хочу поблагодарить «КОМИТАС» — это, по сути, первая ласточка в Подмосковье. Спасибо «Магниту» за то, что не боится внедрять всё новое, а также за создание рабочих мест. Желаю всем сотрудникам успехов», — сказал Андрей Воробьёв.

«Это крупнейший федеральный распределительный центр, его площадь — около 86 тысяч квадратных метров. Очень важно, что склад роботизирован и планирует дальше работать с российскими решениями по автоматизации и цифровизации. (…) Вместе с командой губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва мы стараемся развивать на территории Московской области и производство роботов, и технологические решения, которые представлены, в том числе в этом распределительном центре», — отметил Роман Чекушов.