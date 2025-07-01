В Подмосковье открылся крупнейший распределительный центр «Магнита» с роботами
Первый роботизированный распределительный центр «Магнита» открылся в Московской области. Он расположен на территории индустриального парка «Южный» в городском округе Подольск и является крупнейшим логистическим комплексом компании, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
Первая очередь проекта была введена в эксплуатацию в марте, вторая заработала сегодня. Старт работе центра дали губернатор Московской области Андрей Воробьёв, статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов, гендиректор ПАО «Магнит» Евгений Случевский, учредитель и управляющий директор производящей роботов группы компаний «КОМИТАС» Давит Манукян и сотрудники комплекса.
«Очень приятно сегодня находиться здесь — в самом современном, технологически оснащённом распределительном комплексе Московской области. (…) Хочу поблагодарить «КОМИТАС» — это, по сути, первая ласточка в Подмосковье. Спасибо «Магниту» за то, что не боится внедрять всё новое, а также за создание рабочих мест. Желаю всем сотрудникам успехов», — сказал Андрей Воробьёв.Он также отметил, что логистические и распределительные центры занимают важное место в экономике региона, и назвал одним из приоритетных направлений открытие на террарии Московской области предприятий, которые производят роботов.
Подольский логистический центр «Магнита» станет хабом для доставки товаров в 41 региональный распредцентр. Инвестиции в строительство составили 10 млрд рублей. Число созданных здесь рабочих мест превысило 2 тысячи.
«Это крупнейший федеральный распределительный центр, его площадь — около 86 тысяч квадратных метров. Очень важно, что склад роботизирован и планирует дальше работать с российскими решениями по автоматизации и цифровизации. (…) Вместе с командой губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва мы стараемся развивать на территории Московской области и производство роботов, и технологические решения, которые представлены, в том числе в этом распределительном центре», — отметил Роман Чекушов.В частности, коробки с товарами здесь перемещает с конвейера на отгрузочные паллеты роборука, она полостью заменяет физический труд. А вес и габариты товаров измеряет инфоскан: передвижное устройство, которое автоматически передаёт данные в информационную систему распределительного центра.
Кроме того, в центре тестируются роботы уборщики, роботизированные погрузчики для перевозки грузов и напольные автономные мобильные роботы для транспортировки грузов от места хранения до станции комплектации. Как отметил Давит Манукян, все роботы, которые используются в центре, были разработаны в Московской области.