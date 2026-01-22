В Подмосковье отметили День освобождения от немецко-фашистских захватчиков

22 января 2026, 18:22

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Домодедово

22 января – священная дата не только для Подмосковья, но и для всей страны. Битва за Москву стала первым шагом к Великой Победе, заявил секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.





Ровно 84 года назад, 22 января 1942 года, Московская область в ходе контрнаступления советских войск была полностью освобождена от оккупантов. В честь памятной даты единороссы организовали акции по всему региону.

«В подмосковных полях и лесах был развеян миф о непобедимости вермахта. Врага остановили и отбросили от столицы ценой невероятных усилий и жертв», – сказал Брынцалов.

Фото: пресс-служба отделения «Единой России» в МО

Фото: пресс-служба отделения «Единой России» в МО