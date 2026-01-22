В Подмосковье отметили День освобождения от немецко-фашистских захватчиков
22 января – священная дата не только для Подмосковья, но и для всей страны. Битва за Москву стала первым шагом к Великой Победе, заявил секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Ровно 84 года назад, 22 января 1942 года, Московская область в ходе контрнаступления советских войск была полностью освобождена от оккупантов. В честь памятной даты единороссы организовали акции по всему региону.
«В подмосковных полях и лесах был развеян миф о непобедимости вермахта. Врага остановили и отбросили от столицы ценой невероятных усилий и жертв», – сказал Брынцалов.
В Щёлкове активисты местного отделения «Единой России» развернули на Аллее памяти 10-метровую Георгиевскую ленту. В памятном митинге и возложении цветов участвовали более 50 человек – представители общественных организаций, военно-патриотических клубов, ветераны и юнармейцы.
Памятный митинг прошел и в Богородском округе. Именно в районе Ногинска по плану немецкого командования осенью 1941 года должно было сомкнуться кольцо окружения Москвы. Однако жители города вырыли 12-километровый противотанковый ров, следы которого сохранились до наших дней. Депутаты, молодогвардейцы, участники СВО и жители округа возложили цветы к стеле «Населённый пункт воинской доблести» в память о земляках, героически воевавших на фронте и трудившихся в тылу.
Чеховские единороссы организовали памятную церемонию с участием парламентариев, сторонников «Единой России» и ветеранов спецоперации. У Вечного огня собрались люди разных поколений, объединённые общей целью сохранения памяти о героическом прошлом.
В Клину торжественно открыли Парту Героя в честь директора Туркменской восьмилетней школы Валентины Артамоновой, которая в 1941 году ценой своей жизни спасла жизнь 26 учеников.
Аналогичные мероприятия прошли в Волоколамске, Лотошине, Наро-Фоминске, Рузе, Домодедове, Лыткарине, Долгопрудном, Можайске и других муниципалитетах.