В Подмосковье по нацпроекту ремонтируют более 30 участков дорог
Ремонт свыше 30 участков региональных дорог общей протяжённостью более 145 километров проводят в настоящее время в Московской области в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Дороги ремонтируют в 22 округах. Наибольший объём работ намечен в Воскресенске, Раменском и Зарайске.
«Дорожники снимают старое покрытие и кладут новое, чтобы обеспечить комфортный проезд в черте населённых пунктов и между ними», — рассказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.Самый протяжённый участок ремонта по нацпроекту находится в округе Зарайск: там обновляют покрытие на 21 км дорожного полотна. В Раменском отремонтируют участок протяжённостью более 12 км, а в Воскресенске — свыше десяти километров.