В Подмосковье по нацпроекту ремонтируют более 30 участков дорог

05 мая 2026, 13:53

Ремонт свыше 30 участков региональных дорог общей протяжённостью более 145 километров проводят в настоящее время в Московской области в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Дороги ремонтируют в 22 округах. Наибольший объём работ намечен в Воскресенске, Раменском и Зарайске.





«Дорожники снимают старое покрытие и кладут новое, чтобы обеспечить комфортный проезд в черте населённых пунктов и между ними», — рассказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.