В Подмосковье по программе «Приведи друга» на работу вышли около 70 медиков

Фото: пресс-служба правительства МО
Почти 70 медиков устроились на работу в Московской области по программе «Приведи друга» с начала 2025 года, выплаты в рамках этой программы с января были повышены. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«Ключевой вызов состоит в обеспечении здравоохранения профессиональными кадрами. Мы в поиске лучших и стараемся поддерживать тех, кто также включен в эту работу. С этого года повысили выплаты по программе «Приведи друга». Теперь медработник может получить от 28 тысяч до 128 тысяч рублей — в зависимости от специальности нового сотрудника и его стажа. В рамках этой программы с начала 2025 года мы смогли трудоустроить почти 70 медработников – это участковые терапевты, педиатры, акушеры, неврологи, хирурги, офтальмологи, рентгенологи эндокринологи, а также фельдшеры скорой, медсёстры и пр.», — сказал Андрей Воробьёв.Больше всего медиков по программе «Приведи друга» трудоустроились с начала года в округе Красногорск — девять человек. Второе место по этому показателю занял Одинцовский округ — пять человек, а третье — Электросталь, где на работу вышли ещё три медика. Новые сотрудники начали работать также в медицинских учреждениях Сергиево-Посадского округа, Каширы, Королёва, Зарайска, Дубны и др.
Полный список мер и программ поддержки медицинских работников в Московской области размещён на сайте rabota-vrachom.ru.
Лев Каштанов