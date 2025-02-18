В Подмосковье по программе «Приведи друга» на работу вышли около 70 медиков

Почти 70 медиков устроились на работу в Московской области по программе «Приведи друга» с начала 2025 года, выплаты в рамках этой программы с января были повышены. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.