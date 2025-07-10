В Подмосковье подали более 2,3 тыс. онлайн-заявок на ремонт газового оборудования
Более 2,3 тыс. заявок на ремонт и замену газового оборудования подали жители Московской области через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
Услуга по замене и ремонту газового оборудования размещена в разделе «Дом и ЖКХ». Для того, чтобы её воспользоваться, необходимо авторизоваться на портале.
«В онлайн-форме заявки нужно указать, какое оборудование нуждается в ремонте или замене, отметить адрес объекта, номер лицевого счета и выбрать дату проведения работ», — говорится в сообщении.Заявка рассматривается в течение трёх рабочих дней, ответ приходит в личный кабинет заявителя. После этого заявителю позвонят для уточнения даты и времени прихода мастера. Акт о проведении работ также поступит в личный кабинет.