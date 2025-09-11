В Подмосковье подано 35 тысяч заявок на компенсацию оплаты детского сада онлайн
С начала года на региональном портале госуслуг подано более 35 тысяч заявлений на компенсацию за оплату детских садов. Об этом сообщили в Мингосуправления Подмосковья.
Подать заявление можно в разделе «Образование» → «Образование детям». Услуга доступна для родителей и законных представителей, которые оплачивают присмотр и уход за ребёнком в детском саду. Размер выплаты зависит от количества детей в семье, средней платы за сад, наличия взрослых детей до 23 лет, которые учатся очно, и количества дней посещения детсада в оплаченный месяц.
Важно, что заявление подаётся только один раз при записи ребёнка в детский сад, а дальнейшие выплаты продлеваются автоматически.
