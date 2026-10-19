В Подмосковье подготовили к зиме 600 аварийных бригад электросетевого комплекса

19 октября 2026, 18:51

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

В Московской области к зимним нагрузкам подготовили более 600 аварийных бригад электросетевого комплекса. Такие данные прозвучали на Всероссийском совещании по вопросам прохождения отопительного периода 2026-2027 годов, сообщили в пресс-службе подмосковного Минэнерго.





В совещании участвовали министр энергетики Московской области Сергей Воропанов и его заместители. Совместное мероприятие Минэнерго и Минстроя России прошло в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя» под председательством министра энергетики Сергея Цивилёва.



Обсуждали готовность энергетической и коммунальной инфраструктуры страны к зимним нагрузкам, создание дополнительных резервов и меры по снижению аварийности. По информации Минстроя России, средний уровень готовности коммунальной инфраструктуры к зиме достиг 99%.



Фото: пресс-служба Минэнерго МО

В Московской области отопительный сезон уже начался. В этом году социально значимые объекты подключили к теплу втрое быстрее, чем годом ранее, многоквартирные дома – на 11% оперативнее. Количество обращений жителей по проблемам с отоплением сократилось более чем на 40%.

«В этом году мы значительно ускорили запуск отопления. Весь процесс контролировали онлайн – от котельных и центральных тепловых пунктов до многоквартирных домов. Для повышения устойчивости энергетической инфраструктуры региона предусмотрены дополнительные резервы электро- и теплоснабжения. Идёт закупка передвижных электростанций, мобильных подстанций и блочно-модульных котельных. Сформированы запасы оборудования и материалов для аварийно-восстановительных работ. Предусмотрена возможность оперативного подключения резервных источников», – отметил Воропанов.