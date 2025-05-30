В Подмосковье поймали двух поджигателей леса
Видео: пресс-служба Комлесхоза МО
Двух молодых людей, которые запалили сухую траву в Балашихе и спровоцировали лесной пожар, задержали благодаря камерам видеонаблюдения системы «Безопасный регион». Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Видеозаписи позволили оперативно вычислить поджигателей, включая маршрут их передвижения. Материалы по факту поджога передали правоохранительным органам. Сотрудники полиции установили личности поджигателей. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение лесных насаждений», — рассказал глава областного Комлесхоза Алексей Ларькин.Теперь поджигателям грозит штраф в размере до трёх миллионов рублей и лишение свободы сроком до десяти лет. Кроме того, они обязаны будут возместить ущерб, нанесённый природе.