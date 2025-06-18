В Подмосковье продолжается масштабный снос незаконных торговых точек

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Подмосковье активно ведутся работы по демонтажу нестационарных объектов торговли, функционирующих с нарушениями. С начала года уже демонтировано 1 100 павильонов, из них 746 находились на муниципальной земле и 354 — на частной, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.



Лидируют по числу сносов городские округа Люберцы (56 объектов), Одинцово и Ступино (по 55), Сергиев Посад (50), Коломна (48). В Ленинском округе также продолжается расчистка — он входит в число пятнадцати муниципалитетов-лидеров.

Очередной демонтаж прошёл в Видном, на улице Советской возле ТЦ «Курс», где над теплотрассой размещались продуктовый и цветочный киоски. Конструкции затрудняли обслуживание подземных коммуникаций. Всего в округе запланирован снос 150 объектов, 39 из них уже убраны. Предпринимателей уведомляют заранее, часть владельцев самостоятельно разбирает свои павильоны.

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

По данным Минсельхозпрода, основные нарушения касаются санитарных требований, архитектурных норм, отсутствия официального трудоустройства у сотрудников, миграционных нарушений и неуплаты налогов.

С начала квартала в регионе демонтировано 716 павильонов, за последнюю неделю — 48. Власти планируют в течение трёх лет сократить общее количество подобных объектов в два раза — для повышения уровня безопасности и комфорта жителей.
Дайана Хусинова

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