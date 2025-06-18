В Подмосковье продолжается масштабный снос незаконных торговых точек

В Подмосковье активно ведутся работы по демонтажу нестационарных объектов торговли, функционирующих с нарушениями. С начала года уже демонтировано 1 100 павильонов, из них 746 находились на муниципальной земле и 354 — на частной, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Лидируют по числу сносов городские округа Люберцы (56 объектов), Одинцово и Ступино (по 55), Сергиев Посад (50), Коломна (48). В Ленинском округе также продолжается расчистка — он входит в число пятнадцати муниципалитетов-лидеров.
Очередной демонтаж прошёл в Видном, на улице Советской возле ТЦ «Курс», где над теплотрассой размещались продуктовый и цветочный киоски. Конструкции затрудняли обслуживание подземных коммуникаций. Всего в округе запланирован снос 150 объектов, 39 из них уже убраны. Предпринимателей уведомляют заранее, часть владельцев самостоятельно разбирает свои павильоны.
По данным Минсельхозпрода, основные нарушения касаются санитарных требований, архитектурных норм, отсутствия официального трудоустройства у сотрудников, миграционных нарушений и неуплаты налогов. С начала квартала в регионе демонтировано 716 павильонов, за последнюю неделю — 48. Власти планируют в течение трёх лет сократить общее количество подобных объектов в два раза — для повышения уровня безопасности и комфорта жителей.