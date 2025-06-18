В Подмосковье продолжается масштабный снос незаконных торговых точек

18 июня 2025, 14:15

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Подмосковье активно ведутся работы по демонтажу нестационарных объектов торговли, функционирующих с нарушениями. С начала года уже демонтировано 1 100 павильонов, из них 746 находились на муниципальной земле и 354 — на частной, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.