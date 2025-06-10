В Подмосковье пройдёт гала-концерт конкурса «Голос будущего России»

10 июня 2025, 21:49

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Федоскине 12 июня, в День России, состоятся гала-концерт и награждение победителей I Всероссийского студенческого конкурса вокального искусства «Голос будущего России». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.







«Конкурс проводился с 6 по 30 мая среди старшеклассников, студентов колледжей и вузов. Он был приурочен к 80-летию Великой Победы. Гала-концерт и церемония награждения победителей и лауреатов конкурса пройдут в музее народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных» и станут ярким событием для ценителей вокального искусства», – рассказали в министерстве.