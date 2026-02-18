В Подмосковье рассказали о работе общественного транспорта 23 февраля
В праздничный понедельник, 23 февраля, автобусы в Московской области будут ездить по расписанию воскресенья. Изменения графика коснутся и электричек. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Всего на автобусные маршруты региона в День защитника Отечества выйдут свыше шести тысяч машин, четыре с половиной из которых — компании «Мострансавто».
«Электрички МЖД и ЦППК 20 февраля будут курсировать по пятничному графику, 21 и 22 февраля — по субботнему, а 23 февраля — по воскресному», — говорится в сообщении.Кроме того, ЦППК назначит в период с 21 по 24 февраля семь дополнительных фирменных экспрессов. Уточнить их расписание пассажиры могут на сайте компании-перевозчика.