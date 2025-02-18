В Подмосковье с начала года профилактические медосмотры прошли 162 тыс. детей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Более 162 тысяч детей прошли бесплатные профилактические медицинские осмотры в Московской области с начала текущего года гола, что на 43,7 тыс. больше, чем за аналогичный перил прошлого года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Профосмотры прошли уже свыше 162 тысяч школьников и дошколят. Одно из самых существенных преимуществ этих профосмотров состоит в том, что они проводятся непосредственно в школах и детских садах, так что родителям не нужно тратить время на посещение поликлиник», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.Осмотры в учебных заведениях проводят приезжающие туда бригады медиков. Результаты в электронном виде поступают в личный кабинет родителей на областном портале госуслуг «Здоровье» в течение 45 дней.
Лев Каштанов