В Подмосковье с начала года произошло около 250 тяжёлых ДТП с мотоциклами
С начала года в Московской области произошло 244 ДТП с участием мотоциклистов, в которых погибли или пострадали люди. В июле уже зафиксировано 39 подобных аварий, сообщили в пресс-службе Минтранса региона.
«Чаще всего это были встречные, попутные и боковые столкновения. При этом среди водителей мотоциклов были и несовершеннолетние. Не допускайте детей к управлению мотоциклом», – говорится в сообщении.В ведомстве попросили мотоциклистов не рисковать, а также быть предсказуемыми в манёврах для всех участников движения, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Кроме того, необходимо обязательно надевать шлем и экипировку, не ездить между рядами, смотреть в зеркала, а перед перестроениями и поворотами оценивать дорожную ситуацию.