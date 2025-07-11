В Подмосковье с начала года произошло около 250 тяжёлых ДТП с мотоциклами

11 июля 2025, 18:39

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

С начала года в Московской области произошло 244 ДТП с участием мотоциклистов, в которых погибли или пострадали люди. В июле уже зафиксировано 39 подобных аварий, сообщили в пресс-службе Минтранса региона.







«Чаще всего это были встречные, попутные и боковые столкновения. При этом среди водителей мотоциклов были и несовершеннолетние. Не допускайте детей к управлению мотоциклом», – говорится в сообщении.