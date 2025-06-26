В Подмосковье с начала лета отремонтировали около 3 тысяч детских площадок
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области продолжает контроль за состоянием детских игровых зон. Инспекторы регулярно проверяют площадки, а при выявлении неисправностей направляют информацию балансодержателям для быстрого устранения.
Подольск — 355 площадок; Балашиха — 287; Серпухов — 217.
«На территории региона насчитывается более 19 тыс. детских и спортивных площадок. Аварийные дефекты должны быть устранены в течение суток, а также необходимо временно ограничивать доступ детей на площадку до приведения оборудования в нормативное исправное состояние», — подчеркнул заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
прочности креплений игровых элементов,исправности механизмов; целостности канатов и оплеток качелей; состоянию покрытия площадок.