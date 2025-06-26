В Подмосковье с начала лета отремонтировали около 3 тысяч детских площадок

26 июня 2025, 09:17

оригинал Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области продолжает контроль за состоянием детских игровых зон. Инспекторы регулярно проверяют площадки, а при выявлении неисправностей направляют информацию балансодержателям для быстрого устранения.





С начала лета в регионе восстановили порядка 3 тысяч детских площадок. В частности, было отремонтировано около 500 качелей и 588 горок.



Лидерами по количеству отремонтированных объектов стали:

Подольск — 355 площадок;

Балашиха — 287;

Серпухов — 217.

«На территории региона насчитывается более 19 тыс. детских и спортивных площадок. Аварийные дефекты должны быть устранены в течение суток, а также необходимо временно ограничивать доступ детей на площадку до приведения оборудования в нормативное исправное состояние», — подчеркнул заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В ходе проверок особое внимание уделяется:

прочности креплений игровых элементов,исправности механизмов;

целостности канатов и оплеток качелей;

состоянию покрытия площадок.

Жителям рекомендуют сообщать о замеченных дефектах в территориальные отделы Министерства.

