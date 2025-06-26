В Подмосковье с начала лета отремонтировали около 3 тысяч детских площадок

оригинал Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области продолжает контроль за состоянием детских игровых зон. Инспекторы регулярно проверяют площадки, а при выявлении неисправностей направляют информацию балансодержателям для быстрого устранения.



С начала лета в регионе восстановили порядка 3 тысяч детских площадок. В частности, было отремонтировано около 500 качелей и 588 горок.

Лидерами по количеству отремонтированных объектов стали:

  • Подольск — 355 площадок;
  • Балашиха — 287;
  • Серпухов — 217.
«На территории региона насчитывается более 19 тыс. детских и спортивных площадок. Аварийные дефекты должны быть устранены в течение суток, а также необходимо временно ограничивать доступ детей на площадку до приведения оборудования в нормативное исправное состояние», — подчеркнул заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В ходе проверок особое внимание уделяется:
  • прочности креплений игровых элементов,исправности механизмов;
  • целостности канатов и оплеток качелей;
  • состоянию покрытия площадок.
Жителям рекомендуют сообщать о замеченных дефектах в территориальные отделы Министерства.
Дайана Хусинова

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