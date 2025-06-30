В Подмосковье с начала мая обработали 9,5 тыс. контейнерных площадок
В Московской области с начала мая промыли с концентрированным моющим средством более 9,5 тыс. контейнерных площадок. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«Летний сезон – традиционное время активной работы коммунальщиков и управляющих организаций по санитарной обработке мест сбора отходов. С начала мая в регионе провели мойку на 9 533 территориях. Современная техника позволяет проводить качественную обработку мест с использованием профессионального оборудования. В работе задействуют поливомоечные машины и мощные установки «Керхер», – рассказали в ведомстве.Там уточнили, что мойку проводят с применением специальных составов, которые эффективно устраняют загрязнения. Работы продолжаются по утверждённому графику.