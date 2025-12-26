В Подмосковье составили график приёма жителей властями региона в январе
График работы приёмной правительства Московской области на январь 2026 года составили в регионе. Об этом сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Подмосковья.
Приёмная откроется 13 января.
«Граждан будут принимать главы областных министерств и ведомств, заместители председателя регионального правительства и советник губернатора в ранге министра Хатиа Окуджава», — говорится в сообщении.Кроме того, в приёмной будут проводить бесплатные консультации члены Московской областной коллегии адвокатов. Право на такие консультации имеют только жители Подмосковья.
Адрес приёмной: Красногорск, бульвар Строителей, дом №4, строение 1, БЦ «Кубик», секция «В». Записаться на предварительную запись можно по телефону: +7-498-602-31-13.