В Подмосковье стартовала регистрация на площадки Спортивного диктанта

11 сентября 2026, 23:12

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Началась регистрация участников Спортивного диктанта в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.





По всей стране будет работать более 1000 площадок, в Московской области – 13. Регистрация доступна на сайте события.



Список площадок, доступных для участников Спортивного диктанта в регионе, доступен по ссылке.



Чтобы зарегистрироваться, необходимо зайти на сайт диктанта, заполнить форму регистрации, указав свои данные, регион и город. Далее нужно выбрать интересующую площадку, проверить наличие свободных мест и режим прохода.



После этого надо нажать кнопку «Зарегистрироваться» и начать подготовку к проверке спортивных знаний.





