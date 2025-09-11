В Подмосковье упростили регистрацию объектов и постановку на кадастровый учёт

11 сентября 2025, 15:29

В Московской области запустили новый проект, который упрощает постановку на кадастровый учёт и регистрацию недвижимости в садоводческих товариществах. Все услуги для жителей бесплатные, а документы можно подать прямо на месте, в своём СНТ вместе с сотрудниками МФЦ, сообщили в Минимущества Подмосковья.









Жители могут оформить права на участки, дома, хозяйственные постройки и бани. За два месяца документы подали для 93 объектов, а по 55 из них регистрационные действия уже завершены.



К проекту уже подключились восемь округов: Богородский, Наро-Фоминский, Домодедово, Сергиево-Посадский, Дмитровский, Чехов, Ступино и Балашиха. На этих территориях специалисты БТИ ведут кадастровые работы для 161 объекта.












