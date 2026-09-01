В Подмосковье водители мусоровозов прошли инструктаж перед 1 сентября
Подмосковные водители мусоровозов в канун Дня знаний прошли дополнительный инструктаж по безопасности на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Региональная компания-возчик ТКО «ЭкоЛайф» заранее подготовила водителей к возвращению детей за школьные парты и организовала серию инструктажей.
«Когда дети возвращаются с каникул, они снова становятся активными участниками дорожного движения. Чтобы поездки сотрудников компании оставались максимально безопасными для маленьких жителей региона, водители освежили в памяти ключевые правила», – рассказали в ведомстве.Сотрудники автопарка повторили правила дорожного движения, касающиеся пропуска пешеходов. Им напомнили о необходимость повышенного внимания вблизи школ, детсадов и дворов, об обязательном снижении скорости в местах массового скопления школьников. С сотрудниками обсудили готовность к нештатным ситуациям и максимальной концентрации за рулём.
Как отметили в компании, каждый водитель осознаёт ответственность перед маленькими жителями Подмосковья. Безопасность детей на дорогах является абсолютным приоритетом для коллектива предприятия.