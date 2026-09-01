В Подмосковье водители мусоровозов прошли инструктаж перед 1 сентября

01 сентября 2026, 20:18

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Подмосковные водители мусоровозов в канун Дня знаний прошли дополнительный инструктаж по безопасности на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Региональная компания-возчик ТКО «ЭкоЛайф» заранее подготовила водителей к возвращению детей за школьные парты и организовала серию инструктажей.

«Когда дети возвращаются с каникул, они снова становятся активными участниками дорожного движения. Чтобы поездки сотрудников компании оставались максимально безопасными для маленьких жителей региона, водители освежили в памяти ключевые правила», – рассказали в ведомстве.