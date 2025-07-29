В Подмосковье за месяц привели в порядок лифты в 200 подъездах
Более чем в 200 подмосковных подъездах в течение июня провели уборку лифтов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«Комплексная уборка включает мытьё полов, стен, дверей кабин и зеркал. Устраняются несанкционированные надписи и рекламные материалы. По итогам июня коммунальщики провели уборку лифтовых кабин более чем в 200 многоквартирных домах региона. Работы выполняли по обращениям жителей через Единую диспетчерскую службу. Качество выполненных работ контролировали инспекторы Минчистоты», – рассказали в пресс-службе.Жителям рекомендуется информировать о выявленных нарушениях управляющую организацию или Единую диспетчерскую службу. При обнаружении загрязнений, надписей или несанкционированной рекламы нужно направить обращение через портал ЕДС МО.
Управляющие организации обязаны оперативно реагировать на обращения жильцов. Если УО игнорирует просьбы людей, можно обратиться в территориальный отдел министерства.