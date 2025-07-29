В Подмосковье за месяц привели в порядок лифты в 200 подъездах

29 июля 2025, 17:29

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Более чем в 200 подмосковных подъездах в течение июня провели уборку лифтов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.







«Комплексная уборка включает мытьё полов, стен, дверей кабин и зеркал. Устраняются несанкционированные надписи и рекламные материалы. По итогам июня коммунальщики провели уборку лифтовых кабин более чем в 200 многоквартирных домах региона. Работы выполняли по обращениям жителей через Единую диспетчерскую службу. Качество выполненных работ контролировали инспекторы Минчистоты», – рассказали в пресс-службе.