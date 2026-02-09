В Подмосковье за неделю переселили из аварийных домов 790
790 человек переселили из 347 аварийных помещений в Московской области за последнюю неделю. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.
Расселение проводится в рамках реализации нацпроект «Инфраструктура для жизни».
«Гражданам выплатили выкупную стоимость и приобрели квартиры на вторичном рынке», — говорится в сообщении.Аварийные дома расселили в 12 округах Московской области: Бронницах, Воскресенске, Талдомском, Волоколамском, Балашихе, Можайском, Электростали, Истре, Рузском, Королёве, Ступине и Наро-Фоминском. Общая площадь расселённого жилья составила более 13,7 тыс. квадратных метров.
В министерстве также сообщили, что в минувшем году в Подольске, Луховицах и Жуковском завершили строительство домов для переселенцев, а в шести округах работы ещё продолжаются.