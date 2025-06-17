В Подмосковье за пять месяцев продано более 40 тысяч тонн круп

С января по май 2025 года в Подмосковье реализовано свыше 40 тысяч тонн круп. Продукты этой категории остаются важным элементом рациона благодаря своим питательным свойствам и пользе для здоровья, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Наибольшим спросом у жителей региона пользовался рис — за пять месяцев его приобрели более 10,3 тысячи тонн, что равняется 69 тоннам в сутки. Особой популярностью пользуется бурый рис, сохраняющий питательную оболочку с витаминами группы B, калием и магнием.
Второе место по объёму продаж заняла гречка — её продано 8,6 тысячи тонн, или порядка 57,5 тонны ежедневно. Этот вид крупы отличается высоким содержанием железа и благоприятно влияет на обмен веществ.
Кроме того, в магазинах региона было продано более 2 тысяч тонн овсяной и перловой круп, а остальные 20 тысяч тонн пришлись на другие виды — пшено, булгур, кускус, манную и кукурузную крупу.
Крупы по-прежнему занимают важное место в потребительской корзине благодаря высокому содержанию клетчатки, витаминов и медленных углеводов, отмечают в ведомстве.