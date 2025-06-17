В Подмосковье за пять месяцев продано более 40 тысяч тонн круп

17 июня 2025, 17:23

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

С января по май 2025 года в Подмосковье реализовано свыше 40 тысяч тонн круп. Продукты этой категории остаются важным элементом рациона благодаря своим питательным свойствам и пользе для здоровья, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.