В Подмосковье за восемь лет ликвидировали более 9000 проблемных зданий
Свыше девяти тысяч проблемных объектов, включая недострои, самострои и аварийные здания, ликвидировали в Московской области с 2018 по 2025 годы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комитета по архитектуре и градостроительству.
Год от года эффективность этой работы повышалась: если в 2018 году снесли или привели в соответствие с нормами около 140 таких объектов, то в 2025 году — уже более 1430.
«Ликвидация проблемных построек носит комплексный характер. В результате улучшается эстетика городской среды, а освободившиеся земельные участки вовлекаются в хозяйственный оборот», — отметила министр областного правительства по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.Больше всего аварийных и недостроенных зданий, а также самостроев снесли за восемь лет в Одинцовском округе — 865. Второе место по этому показателю занял Дмитровский округ (399), а третье место разделили округа Раменский и Ступино, где убрали по 397 построек.