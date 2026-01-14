В Подмосковье за восемь лет ликвидировали более 9000 проблемных зданий

14 января 2026, 10:42

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Свыше девяти тысяч проблемных объектов, включая недострои, самострои и аварийные здания, ликвидировали в Московской области с 2018 по 2025 годы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комитета по архитектуре и градостроительству.





Год от года эффективность этой работы повышалась: если в 2018 году снесли или привели в соответствие с нормами около 140 таких объектов, то в 2025 году — уже более 1430.





«Ликвидация проблемных построек носит комплексный характер. В результате улучшается эстетика городской среды, а освободившиеся земельные участки вовлекаются в хозяйственный оборот», — отметила министр областного правительства по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.