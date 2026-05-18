В подмосковных музеях прошли первые ночные церемонии бракосочетания

В Московской области в рамках ежегодной Всероссийской акции «Ночь в музее» впервые провели торжественные регистрации брака. Инициативу поддержали более десяти пар, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.





В этом году молодожёнам предоставили уникальную возможность выбрать для церемонии не зал ЗАГСа, а пространство, наполненное историей и искусством. Регистрации проходили в вечерние и ночные часы – с 21.00 до 23.00.

«Мы хотим, чтобы день бракосочетания запомнился на всю жизнь. Выездные регистрации в музеях – не просто модный тренд, а возможность прикоснуться к нашей истории. Ночной формат добавляет романтики. Судя по первым отзывам, опыт оказался востребованным. Мы продолжим расширять перечень уникальных площадок, чтобы каждая пара могла найти место для своего счастья», – сказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.