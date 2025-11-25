В Пушкино установили более 5 500 камер «Безопасного региона»

25 ноября 2025, 12:29

В Пушкинском усилили безопасность на улицах и в общественных пространствах. В 2025 году установили 420 новых видеокамер, которые подключили к системе «Безопасный регион», сообщили в Администрации городского округа Пушкинский.





Сейчас 315 камер следят за входными группами многоквартирных домов, 105 — на детских игровых площадках. Видеонаблюдение организовали и на контейнерных площадках, в местах несанкционированных переходов через железнодорожные пути и на благоустроенных территориях.

«Всего по округу насчитывается более 5 600 камер, подключенных к единой системе. Такая обширная сеть позволяет правоохранительным органам использовать архивные данные для профилактики, выявления преступлений и других правонарушений», — отметил глава Пушкинского округа Максим Красноцветов.

