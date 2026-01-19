В Пушкинском музыкально-драматическом театре впервые отпраздновали День артиста
Пушкинский музыкально-драматический театр представил в честь Дня артиста программу «Ах, как трудно быть актёром». Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Новый праздник был учрежден в июле прошлого года. Дату выбрали не случайно: именно в этот день, 17 января, день рождения отмечал русский и советский театральный режиссёр, создатель системы актёрского мастерства, первый народный артист СССР, один из основателей Московского Художественного театра Константин Станиславский.
В театре организовали праздничный концерт. Артисты и художественные руководители Ивантеевского и Пушкинского музыкально-драматических театров показали зрителям то, с чего начинался их творческий путь: от поступления в вуз до первого выхода на профессиональную сцену, поведали увлекательные байки, вспомнили свои первые этюды.
Для гостей подготовили выставки об истории театра в городе Пушкино, тематические фотозоны и иммерсивные локации.