В Пушкинском музыкально-драматическом театре впервые отпраздновали День артиста

19 января 2026, 21:43

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Пушкинский музыкально-драматический театр представил в честь Дня артиста программу «Ах, как трудно быть актёром». Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.