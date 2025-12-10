В Пушкинском округе провели 17-й фестиваль «ABC Arts — Азбука искусств»

10 декабря 2025, 14:35

Видео: сюжет телеканала «Пушкино ТВ»

В Пушкинском округе в 17-й раз провели международный фестиваль-конкурс ABC Arts «Азбука искусств». На сцене Дома культуры «Современник» в Лесных Полянах выступили около двух тысяч участников. Об этом сообщили в Администрации городского округа Пушкинский.





Конкурс проходил на протяжении двух дней и включал четыре направления: