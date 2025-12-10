Достижения.рф

В Пушкинском округе провели 17-й фестиваль «ABC Arts — Азбука искусств»

Видео: сюжет телеканала «Пушкино ТВ»

В Пушкинском округе в 17-й раз провели международный фестиваль-конкурс ABC Arts «Азбука искусств». На сцене Дома культуры «Современник» в Лесных Полянах выступили около двух тысяч участников. Об этом сообщили в Администрации городского округа Пушкинский.



Конкурс проходил на протяжении двух дней и включал четыре направления:

  • «Азбука танца»,
  • «Азбука слова»,
  • «Азбука голоса»,
  • «Азбука звука».
Организаторы отметили, что в этом году мероприятие объединило действительно сильные голоса и яркие творческие коллективы. Участники показали театральные миниатюры, выразительное чтение, вокал и хореографию. Жюри подчеркнули, что услышали и увидели широкое творческое разнообразие — от камерных выступлений до масштабных ансамблей.

Фестиваль проводят с 2016 года. В этом году особое внимание уделили теме сохранения культуры и традиций. В номинации «Азбука танца» большинство заявок подали коллективы народного танца. Жюри оценивали школу, технику, композицию, артистизм, эмоции и костюмы.

Зрители увидели яркие, хорошо подготовленные выступления. Руководителей коллективов поблагодарили за большую проделанную работу. На фестивале также прошли мастер-классы по всем направлениям искусства. Завершили событие церемонией награждения и гала-концертом, где участники показали лучшие номера конкурсных дней.

Следующий фестиваль-конкурс запланировали на апрель 2026 года.
Ирина Паршина

