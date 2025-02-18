В Раменском ищут подрядчика на реконструкцию гимназии с пристройкой корпуса

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Здание гимназии, расположенное на Северном шоссе в Раменском, планируется реконструировать и пристроить новый корпус, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, реконструировать четырёхэтажное здание гимназии со строительством пристройки общей площадью до 4,5 тыс. квадратных метров и поставить туда всё необходимое оборудование. Завершить работы планируется в 2027 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 1 миллиард 243 миллиона 358 тысяч 108 рублей 67 копеек, заявки принимаются до 3 марта.
Лев Каштанов