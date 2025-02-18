В Раменском ищут подрядчика на реконструкцию гимназии с пристройкой корпуса

Здание гимназии, расположенное на Северном шоссе в Раменском, планируется реконструировать и пристроить новый корпус, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.