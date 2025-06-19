В региональном сосудистом центре девушку спасли от ампутации ноги

19 июня 2025, 22:59

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В региональном сосудистом центре Орехово-Зуевской больницы девушку спасли от ампутации ноги. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В приёмное отделение поступила 24-летняя девушка с острым тромбозом вен ног, который развился после родов путём кесарева сечения. Тромбоз сопровождался сильными болями и нарастающим онемением правой ноги. На момент обращения её опорная функция была полностью нарушена.

«Стоял вопрос об ампутации. Однако, к счастью, это не потребовалось. Мы дважды провели процедуру, при которой лекарство, растворяющее тромб, доставляется непосредственно к месту его образования. В результате проявления тромбоза значительно уменьшились. Ушла боль, вдвое снизился отёк ноги, восстановилась ее опорная функция», – рассказал заведующий региональным сосудистым центром Дмитрий Тютьнев.