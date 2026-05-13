В России будут выявлять поставщиков, фактически не локализовавших производство

В России разрабатывают механизм выявления поставщиков из реестра, которые фактически не локализовали производство. Как передаёт корреспондент «Радио 1», об этом сообщил замминистра промышленности и торговли России Алексей Матушанский на XXI Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ».





Мероприятие проходит в Инновационном центре «Сколково» с 13 по 15 мая.

«С одной стороны, мы стремимся увеличить долю отечественной продукции в госзакупках. С другой, мы понимаем, что нам ещё есть над чем работать. Со стороны бизнеса много запросов на тему работы с недобросовестными поставщиками. Это тоже у нас на карандаше. С коллегами из Госстандарта мы готовим механизмы дополнительной проверки производителей, включённых в реестр», – пояснил Матушанский.