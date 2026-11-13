В Сергиево-Посадском городском округе сносят два дома 1950-х годов постройки

13 ноября 2026, 22:51

оригинал Фото: пресс-служба администрации Сергиево-Посадского г. о.

В Сергиево-Посадском городском округе ликвидируют два аварийных жилых здания. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





В Краснозаводске в Больничном переулке демонтируют аварийный дом №5. Двухэтажное деревянное здание 1959 года постройки площадью 530 квадратных метров признали аварийным из-за высокого физического износа строительных конструкций. В рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» расселили жильцов 16 квартир.



В Сергиевом Посаде на улице Маслиева начался демонтаж аварийного многоквартирного дома №5. Двухэтажное деревянное здание площадью более 430 квадратных метров было построено в 1958 году. Со временем оно было признано аварийным. В рамках государственной программы расселили жильцов 12 квартир. Затем оба дома включили в перечень объектов, подлежащих ликвидации.



Сейчас аварийные здания демонтируют. Затем территории очистят от строительного мусора. Работы планируют завершить до конца года.

По данным ведомства, всего в Сергиево-Посадском городском округе выявили 422 объекта незавершённого строительства. Уже снесено, достроено и приведено в соответствие с требованиями законодательства 311 объектов, то есть 74% от общего количества.





