В Серпухове отремонтируют крыши более 50 многоквартирных домов

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Кровли обновят в 51 многоквартирном доме в городском округе Серпухов в текущем году в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«При капремонте используются современные технологии и материалы. Все работы ведутся в строгом соответствии с нормами безопасности: территория вокруг объекта огораживается сигнальной лентой, рабочие на высоте носят каски и используют страховочные тросы, а также ежедневно проходят инструктаж и заполняют журналы работ и техники безопасности», — говорится в сообщении.В областном МинЖКХ отметили, что с начала реализации подмосковной программы капремонта многоквартирных домов кровли обновили уже более чем на 10,6 тыс. объектах. Адреса, по которым проводятся работы, размещены на интерактивной карте.
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