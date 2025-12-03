В Ступино арестовали граждан Китая за незаконную миграцию

03 декабря 2025, 17:39

оригинал Фото: пресс-служба Московского областного суда

В Ступинском городском суде рассматривают уголовное дело в отношении граждан Китайской Народной Республики. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ — организации незаконной миграции группой лиц. Об этом сообщили в пресс-службе Московского областного суда.





По версии следствия, уроженцы КНР, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ, вступили в предварительный сговор и незаконно организовали пребывание иностранных граждан на территории городского округа Ступино. В одном из домов проживали не менее пяти граждан КНР.



Следствие установило, что обвиняемые привлекли иностранных граждан к выполнению работ. Для их проживания фигуранты обеспечили людей продуктами питания и предметами первой необходимости.



В отношении обвиняемых суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас продолжают рассматривать уголовное дело.



