В Видном открыли вторую в Подмосковье поликлинику с филиалом НИКИ детства

07 августа 2025, 12:19

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО/Евгений Пронин

Взросло-детскую поликлинику «Сапроново», рассчитанную на приём 750 пациентов в смену, построили на Берёзовой улице в 6-м микрорайоне города Видное Ленинского округа. Медучреждение открылось в конце июля. Его работу проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.





Поликлиника была построена в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Первоначально завершить строительство планировалось в начале 2026 года, однако удалось сделать это досрочно.





«Пожалуй, самая сложная работа у медиков — в поликлиническом звене. И сейчас в мы строим в Подмосковье около десяти таких современных поликлиник. А ключевая наша задача — чтобы были врачи, узкие специалисты, средний медицинский персонал. Да, мы можем построить красивое здание, оснастить его, но главное, чтобы везде были врачи», — отметил Андрей Воробьёв.

«В Видное мы привнесли все самые востребованные, лучшие, проверенные практики и технологии, которые у нас есть в Институте детства. В частности, здесь скоро будет работать Центр патологии речи и расстройств аутистического спектра. Кроме того, тут откроется Центр нейрореабилитации для детей в возрасте от месяца до 18 лет с перинатальными поражениями центральной нервной системы, ДЦП. Мы также запустили первый в Подмосковье Центр спортивной медицины и реабилитации для юных спортсменов», — сообщила директор НИКИ детства, главный педиатр подмосковного Минздрава Нисо Одинаева.