В выходные в трёх округах Подмосковья устроят сбор вторсырья

13 февраля 2026, 17:34

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Акции по сдаче вторсырья на переработку проведут в ближайшие выходные — 14 и 15 февраля — в трёх округах Московской области: Красногорске, Химках и Щёлкове. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Акции организуют волонтёры нескольких экологических объединений.



