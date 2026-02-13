В выходные в трёх округах Подмосковья устроят сбор вторсырья
Акции по сдаче вторсырья на переработку проведут в ближайшие выходные — 14 и 15 февраля — в трёх округах Московской области: Красногорске, Химках и Щёлкове. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Акции организуют волонтёры нескольких экологических объединений.
В двух остальных округах мероприятия запланированы на воскресенье: в Химках — с полудня до 13:00 в доме № 14к1 по улице Титова, а в Щёлкове — с 12:00 до 14:00 в доме №65 по Талсинской улице.«В округе Красногорск сбор будут проводить два дня подряд: 14 февраля — с 18:30 до 20:00, а 15 февраля — с 17:00 до 18:00. Адрес места сбора: посёлок Путилково, Новотушинская улица, дом №3», — говорится в сообщении.
Сдать можно макулатуру, пластик и прочее вторсырьё. При этом важно правильно подготовить его: всё должно быть чистым, компактно сложенным и упакованным.