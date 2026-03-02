В ЖК «1-й Химкинский» завершили монтаж двух первых корпусов

02 марта 2026, 09:05

оригинал Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В Химках завершён монтаж конструкций первых двух корпусов жилого комплекса «1-й Химкинский». Общая площадь зданий составляет 95 тысяч квадратных метров, в них расположены 1233 квартиры. Проект реализует ГК ФСК под брендом «1-й ДСК», сообщает Министерство жилищной политики Московской области.





Первый корпус (№ 1.3) площадью более 45 тысяч квадратных метров рассчитан на 536 квартир, его высота не превышает 17 этажей. В здании предусмотрены подземный паркинг на 256 мест и кладовые, на первых этажах разместятся коммерческие помещения. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год. В корпусе уже установлены стеклопакеты и сантехкабины, продолжаются отделочные работы.



Второй корпус (№ 1.4) почти на 50 тысяч квадратных метров включает 697 квартир, подземную автостоянку на 220 машин, а также входные группы с коворкингом и мойками для лап домашних питомцев. Его планируют сдать в начале 2027 года. В том же году введут третий корпус (№ 1.2), где завершается монтаж наземных этажей.



Все квартиры оснащены системой «умная квартира», большинство имеют окна на две–три стороны. Дома формируют закрытые дворы с детскими и спортивными площадками, зонами отдыха.



В рамках комплексного развития территории площадью около 115 гектаров в квартале Ивакино планируется построить более 30 домов переменной этажности. Также появятся четыре детских сада на 1,5 тысячи мест, две школы почти на 3,2 тысячи учащихся, поликлиника, пожарное депо, торговый центр и спорткомплекс с бассейном.



Архитектурная концепция вдохновлена природой Русского Севера: фасады выполнят в спокойных тонах, в благоустройстве используют северные орнаменты. На территории оборудуют велодорожки, событийную площадь и обустроят зону рядом с Химкинским лесом.