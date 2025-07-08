Видновские врачи спасли наглотавшуюся инсектицида малышку

08 июля 2025, 19:27

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Видновской больницы спасли жизнь девочки, попробовавшей гель от муравьёв. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





В стационар поступила трёхлетняя малышка, которая случайно попробовала гель от насекомых. Её мама решила провести генеральную уборку на кухне, выставив всё из шкафов на стол. Когда она отлучилась, ребёнку приглянулся один из ярких тюбиков.



Инсектицид оказался невкусным, и девочка рассказала обо всём родителям. Мать тут же вызвала скорую помощь. Бригада медиков срочно доставила маленькую пациентку в отделение педиатрии, где ей промыли желудок и провели инфузионную терапию.



«Инсектицидные средства содержат токсичные химические соединения, предназначенные только для уничтожения насекомых. Попадание таких веществ в организм вызывает серьёзные проблемы. Особенно уязвимы маленькие дети, организм которых ещё недостаточно развит для нейтрализации токсинов», – объяснила заведующая педиатрическим отделением Видновской больницы Вероника Петрова.

