Выставка лаковой живописи в «Новом Иерусалиме» привлекла 66 000 посетителей
На выставке «Лаки. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстёра и Холуй» за время работы побывали без малого 66 000 посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Выставку торжественно открыли 27 ноября 2025-го, в год 230-летия Федоскинского промысла, одного из ведущих в истории русского декоративно-прикладного искусства.
«Экспозиция занимала три зала общей площадью около 1500 квадратных метров. На ней было представлено порядка 300 произведений лаковой миниатюрной живописи. Это работы более чем 50 известных российских и советских художников, мастеров лаковой миниатюры. В проекте участвовали Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, Ивановский областной художественный музей, Государственный музей Палехского искусства, другие музеи и частные коллекционеры», – отметили в ведомстве.
К выставке «Лаки. Большая история в миниатюре» подготовили программу мероприятий для посетителей разного возраста. Состоялись экскурсии, тематические лекции, интерактивные программы и мастер-классы, которые позволили глубже узнать искусство лаковой живописи.