Выставка в Зарайске раскроет связь современных произведений с артефактами прошлого

18 июня 2026, 22:32

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Коломенско-Зарайском музее-заповеднике открыта выставка «Искусство в поиске. Взгляд в прошлое». Её проводят в рамках изучения пути современного декоративно-прикладного искусства, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Это уже пятая выставка, на которой художники из Москвы, Гжели, Скопина, Рязани и других городов показывают связь современных произведений с артефактами прошлого.



Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Часть экспозиции посвящена Зарайской верхнепалеолитической стоянке. Посетители увидят украшения и скульптуры палеолита, которые пополнили представление о древнейшем искусстве Русской равнины. Эти предметы до сих пор вдохновляют современных мастеров.

«В экспонатах выставки из обломков предметов воссоздаётся первоначальная форма. Каждый современный художник по-своему находит путь к теме прошлого. Одни включают фрагменты керамики XVIII-XIX веков в новую композицию, другие воссоздают приёмы работы с майоликой. Творения прошлых веков не просто соседствуют с современными объектами, а продолжают звучать как голоса ушедших культур», – отметили в министерстве.