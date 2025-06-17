Воробьёв объявил об открытии в Подмосковье трёх новых общественных пространств
В Московской области после благоустройства открылись три новых общественных пространства, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв. Это набережная реки Нара в Наро-Фоминске, городской парк в Ивантеевке и Вишняковский лесопарк в Балашихе.
«На набережной построили пешеходные мосты и зоны отдыха у воды с беседками и теневыми навесами. Обустроили амфитеатры и смотровые площадки, организовали прогулочные маршруты и велодорожки. Мы дополнительно озеленили территории и проложили деревянные настилы вдоль воды, которые стали «изюминкой» проекта», – рассказал Воробьёв в своём ТГ-канале.В Ивантеевском парке, по его словам, установили новые спортивные и детские площадки. Там появились кафе, зоны для барбекю и места для выгула собак.
В Вишняковском лесопарке открыли тематический маршрут Всеволода Мейерхольда. Он включает тропу, зону у Вишняковского родника и зону отдыха у дамбы «Трибуна Мастера». Помимо этого, обновили входную группу с автостоянкой, проложили дорожки и дополнительно озеленили территорию. Как отметил губернатор, в лесопарке планируется открыть кафе и пост охраны.