Воробьёв объявил об открытии в Подмосковье трёх новых общественных пространств

17 июня 2025, 17:30

оригинал Фото: t.me/vorobiev_live

В Московской области после благоустройства открылись три новых общественных пространства, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв. Это набережная реки Нара в Наро-Фоминске, городской парк в Ивантеевке и Вишняковский лесопарк в Балашихе.







«На набережной построили пешеходные мосты и зоны отдыха у воды с беседками и теневыми навесами. Обустроили амфитеатры и смотровые площадки, организовали прогулочные маршруты и велодорожки. Мы дополнительно озеленили территории и проложили деревянные настилы вдоль воды, которые стали «изюминкой» проекта», – рассказал Воробьёв в своём ТГ-канале.

Фото: t.me/vorobiev_live



Фото: t.me/vorobiev_live

