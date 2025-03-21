Воробьёв пригласил жителей и гостей Подмосковья на четыре уникальные выставки

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В подмосковных государственных музеях развёрнуты четыре уникальные выставки. Они работают в «Новом Иерусалиме», Серпуховском историко-художественном музее и Звенигородском музее-заповеднике. Многие произведения никогда ранее не выставлялись в Московской области, рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв.
«Стараемся наполнять музеи Подмосковья выставками, которые были бы интересны самой разной аудитории. Хотим, чтобы в регионе можно было увидеть работы из коллекций Русского музея, Третьяковской галереи, зарубежных музеев. Сейчас у нас проходят четыре знаковые выставки – Ивана Шишкина в Звенигороде, Александра Лабаса и Зорикто Доржиева в «Новом Иерусалиме», а также «Фабрика Авангарда» в Серпухове. Ждём в всех, кто интересуется искусством. Посетить выставки можно, в том числе, по «Пушкинской карте», – отметил глава региона.Фото: Медиасток.рф
В историко-художественном музее «Новый Иерусалим» сейчас проходят две выставки. Экспозиция «Невесомость» приурочена к 125-летию со дня рождения художника-авангардиста, лидера Общества художников-станковистов Александра Лабаса. На выставке представлены шедевры художника, созданные в 1920-х - начале 1930-х годов. Главная тема в искусстве Лабаса – ощущение нового мира. Самолёты, дирижабли, городские улицы в его интерпретации теряют привычную резкость. Художник передаёт не мощь машин, а состояние человека, попавшего в пространство движения.
В экспозицию включены более 150 живописных и графических работ мастера из собраний 18 ведущих музеев России и из 12 частных коллекций. Она будет работать до 25 мая.
Фото: Медиасток.рф
Вторая выставка в «Новом Иерусалиме» – самая масштабная экспозиция в творческой биографии Зорикто Доржиева «Повелитель снов». Творчество современного бурятского художника соединяет традиции кочевой культуры, буддистские мотивы и академическую живопись. На выставке представлено 75 произведений, охватывающих почти два десятилетия работы художника.
Экспозиция будет открыта до 18 мая.
Фото: Медиасток.рф
Звенигородский музей-заповедник представляет уникальную выставку «Иван Шишкин. Мастер эпического пейзажа» из коллекции Государственного Русского музея. Она раскрывает все основные грани творчества великого русского художника, начиная с самых ранних работ. Посетить экспозицию можно будет до 29 июня. Для Звенигородского музея это уже третья выставка, посвящённая образу русской природы.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Серпухове любители искусства могут посетить выставку «Фабрика Авангарда. Выкройка нового мира». Там можно увидеть порядка 200 экспонатов, среди которых – произведения Наталии Гончаровой, Михаила Ларионова, Давида Бурлюка, Ольги Розановой и других. Представлены также ткани, набойные доски, изразцы, деревянная утварь и другие предметы народного быта и искусства. В основе экспозиции – коллекция Серпуховского историко-художественного музея, а также экспонаты Екатеринбургского музея изобразительных искусств и Музейно-выставочного центра Серпухова. Выставка продлится до 18 мая.
Всего в Московской области сейчас проводят более 40 выставок. Подробности можно узнать по ссылке.
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Лора Луганская