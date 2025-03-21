Воробьёв пригласил жителей и гостей Подмосковья на четыре уникальные выставки

Министерство труда и социальной защиты России с 1 апреля по 15 июня проведёт Всероссийский опрос работодателей для формирования прогноза потребности экономики в кадрах с 2026 по 2032 годы. Об этом сообщили в пресс-службе Кадрового центра Подмосковья.