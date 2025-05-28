Воробьёв: в Подмосковье заботятся о здоровье человека с рождения на протяжении всей жизни

28 мая 2025, 17:23

Воробьёв: в Подмосковье заботятся о здоровье человека с рождения всю жизнь

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье создают условия для того, чтобы человек был здоровым с самого рождения на протяжении всей жизни. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьёв на пленарной сессии форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия», который проходит в Доме правительства Московской области.





Глава региона рассказал о работе в этом направлении. Это строительство флагманских медицинских центров, модернизация первичного звена, забота о детях и старшем поколении, развитие массового спорта и внедрение цифровых технологий.

«Президент всегда говорит, что необходимо создавать условия, чтобы человек жил долго, и оставался здоровым. Вместе с федеральным центром мы стараемся делать это в Московской области. Без профессиональных врачей крайне сложно сохранить здоровье – с самого рождения и на протяжении всей жизни. По всей стране и у нас реализована программа строительства перинатальных центров. Этот важнейший шаг способствовал снижению детской смертности. Сейчас она у нас на уровне лучших мировых показателей – 3,3 промилле, а когда-то была выше 4», – сказал губернатор.

«Сейчас центр проводит 80 операций в день, часто спасают жизни детей и навсегда избавляют от заболеваний. Президент поддержал этот проект. Мы строим ещё два больших госпиталя, где также будут оказывать высокотехнологичную помощь – в Балашихе и Мытищах», – рассказал Воробьёв.

«Льготные лекарства — суперважная программа. Я не знаю другой страны, где государство сопровождало бы такое количество пациентов по сложным заболеваниям. Сегодня всё это у нас делается в цифре. Ты не должен никуда ходить, рецепты продляются проактивно», – продолжил глава региона.

«Когда-то у нас было всего 24 парка. Я пришёл к президенту и попросил разрешить делать нам парки в лесах. Сейчас в Подмосковье уже 209 парков. Мы создаем их по стандарту – пешеходная дорожка, освещение, видеокамеры, туалет, прокат велосипедов, лыж и так далее. Посещаемость парков заметно растёт», – констатировал Воробьёв.