Воробьёв: в Подмосковье заботятся о здоровье человека с рождения на протяжении всей жизни
Воробьёв: в Подмосковье заботятся о здоровье человека с рождения всю жизнь
В Подмосковье создают условия для того, чтобы человек был здоровым с самого рождения на протяжении всей жизни. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьёв на пленарной сессии форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия», который проходит в Доме правительства Московской области.
Глава региона рассказал о работе в этом направлении. Это строительство флагманских медицинских центров, модернизация первичного звена, забота о детях и старшем поколении, развитие массового спорта и внедрение цифровых технологий.
«Президент всегда говорит, что необходимо создавать условия, чтобы человек жил долго, и оставался здоровым. Вместе с федеральным центром мы стараемся делать это в Московской области. Без профессиональных врачей крайне сложно сохранить здоровье – с самого рождения и на протяжении всей жизни. По всей стране и у нас реализована программа строительства перинатальных центров. Этот важнейший шаг способствовал снижению детской смертности. Сейчас она у нас на уровне лучших мировых показателей – 3,3 промилле, а когда-то была выше 4», – сказал губернатор.В регионе создана эффективная система родовспоможения. Это шесть перинатальных центров, областной НИИ акушерства и гинекологии, 24 роддома. Каждый год на свет появляются свыше 70 тыс. малышей. В Подмосковье создают комфортные условия для родов, а затем прямо в медучреждении предоставляют молодым мамам комплект из 15 необходимых документов и услуг – свидетельство о рождении, СНИЛС, ИНН, полис ОМС, материнский капитал, прикрепление к поликлинике, запись в детсад и другие.
Большим прорывом стало открытие в прошлом году Детского клинического центра им. Рошаля в Красногорске. Там предоставляют высокотехнологичную медицинскую помощь детям со всей страны, делают уникальные операции. Так, впервые в России в клинике выполнили робот-ассистированную коррекцию врождённого порока сердца пятилетнему ребёнку. В ДКЦ действуют 28 профилей медицинской помощи, лечение в стационаре прошли 16 тыс. детей.
«Сейчас центр проводит 80 операций в день, часто спасают жизни детей и навсегда избавляют от заболеваний. Президент поддержал этот проект. Мы строим ещё два больших госпиталя, где также будут оказывать высокотехнологичную помощь – в Балашихе и Мытищах», – рассказал Воробьёв.В Балашихе возводится многопрофильный центр на 1123 койки для взрослых пациентов. Запустить его должны в 2027 году. Высококвалифицированную медпомощь там смогут получать порядка 2 млн человек. А в сентябре стартует строительство многопрофильного медцентра на 786 коек с роддомом в Мытищах. Его охват – более 1,2 млн человек. Открыть объект планируется в 2030-м.
Воробьёв добавил, что в Подмосковье продолжается трансформация первичного звена. В регионе строят и обновляют поликлиники, ФАПы, станции скорой помощи. Все учреждения приводят к единому стандарту, внедряют цифровые технологии. С помощью телемедицинских консультаций уже продлевается 55% рецептов на льготные лекарства. В перспективе это поможет закрывать больничные листы, направлять пациентов на исследования и диспансеризации.
«Льготные лекарства — суперважная программа. Я не знаю другой страны, где государство сопровождало бы такое количество пациентов по сложным заболеваниям. Сегодня всё это у нас делается в цифре. Ты не должен никуда ходить, рецепты продляются проактивно», – продолжил глава региона.В Подмосковье переведены в цифру и проактивно выдаются 11 медицинских справок. Благодаря искусственному интеллекту распознаются КТ- и МРТ-снимки. Это в 1,5-2 раза снизило нагрузку на медиков, освободив время для сложных случаев. С помощью камер с ИИ в регионе отслеживают загруженность спортивных объектов, качество школьного питания.
Большое внимание в Подмосковье уделяется профилактике. В поликлиниках действуют 27 центров здоровья. Ведётся мониторинг здоровья, даются консультации по правильному питанию, здоровому образу жизни, выявлению факторов риска. Это позволяет предупреждать болезни.
Для медиков разработан комплекс региональных мер поддержки – программы «Социальная ипотека», «Приведи друга», компенсация аренды жилья м другие.
Воробьёв рассказал и о развитии парков в Подмосковье, что также влияет на здоровое долголетие.
«Когда-то у нас было всего 24 парка. Я пришёл к президенту и попросил разрешить делать нам парки в лесах. Сейчас в Подмосковье уже 209 парков. Мы создаем их по стандарту – пешеходная дорожка, освещение, видеокамеры, туалет, прокат велосипедов, лыж и так далее. Посещаемость парков заметно растёт», – констатировал Воробьёв.Одна из главных задач – доступность массового спорта. В регионе ежегодно проводят свыше 12 тыс. соревнований, спортом занимаются 5 млн 200 тыс. человек. На территории области расположено более 14 тыс. спортивных сооружений. Реализуется большая программа строительства и модернизации.
Другое направление работы – забота о старшем поколении. В октябре 2019-го в Подмосковье стартовал губернаторский проект «Активное долголетие». Сейчас он охватывает уже 450 тыс. человек. В Московской области действуют 68 клубов «Активного долголетия», где жители старшего возраста бесплатно занимаются скандинавской ходьбой, плаванием, дыхательной гимнастикой, танцами, йогой, пением, осваивают компьютер и иностранные языки, ездят на экскурсии. Всего развивается 31 активность.