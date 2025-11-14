Восемь подмосковных фермеров получат гранты для развития хозяйств
В Подмосковье выбрали восемь начинающих фермеров, которые стали победителями регионального отбора на получение гранта «Агростартап». Эта поддержка помогает создать фермерское хозяйство с нуля или расширить уже работающее, сообщили в подмосковном Минсельхозе.
В конкурсе участвовали как действующие К(Ф)Х, так и жители Московской области, готовые открыть своё хозяйство. Гранты получили фермеры из Можайска, Серебряных Прудов, Шаховской, Серпухова и Орехово-Зуева.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, какие проекты получат финансирование. В Серебряных Прудах фермеры развивают своё хозяйство — им выделили 7 000 000 рублей. В Можайске на гранты будут выращивать жимолость, малину и голубику — более 4 300 000 рублей, а еще — развивать эко-фермы — ещё 7 000 000 рублей.
В Шаховской фермер разводит пчел. Он получит свыше 3 600 000 рублей поддержки. В Серпухове на создание питомника плодовых и декоративных культур выделили более 4 500 000 рублей. Кроме того, три хозяйства в сфере животноводства и овцеводства в Можайске и Орехово-Зуеве получат по 5 000 000 рублей.
Грант «Агростартап» покрывает до 90% затрат, необходимых для запуска или расширения хозяйства. На эти средства фермеры могут купить земельные участки сельхозназначения, подготовить проектную документацию, построить или реконструировать производственные здания, подвести инженерные сети, приобрести технику, оборудование, птицу, сельхозживотных (кроме свиней), рыбопосадочный материал или многолетние культуры. Также грант позволяет погасить до 20% льготного инвесткредита.
Аграрии могут узнать о других мерах поддержки, требованиях к участникам и списке необходимых документов в интерактивном «Календаре мер поддержки» на портале «Мой АПК».