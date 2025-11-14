Восемь подмосковных фермеров получат гранты для развития хозяйств

14 ноября 2025, 15:31

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Подмосковье выбрали восемь начинающих фермеров, которые стали победителями регионального отбора на получение гранта «Агростартап». Эта поддержка помогает создать фермерское хозяйство с нуля или расширить уже работающее, сообщили в подмосковном Минсельхозе.