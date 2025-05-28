Воскресенский «Химик» стал вице-чемпионом Всероссийской хоккейной лиги

28 мая 2025, 12:35

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Клуб «Химик» из Воскресенска завоевал серебряные медали сезона 2024/25 Всероссийской хоккейной лиги. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





За главный трофей ВХЛ – Кубок чемпиона России – подопечные Егора Башкатова сражались с нижегородским клубом «Торпедо-Горький». Решающий шестой матч завершился со счётом 5:2, а общий счёт в серии стал 4-2. В итоге подмосковные хоккеисты заняли по итогам сезона второе место.

«Горжусь своими ребятами. Мы проделали огромный путь. Многие в нас не верили, но мы доказали, что умеем играть в хоккей. Поздравляю соперника с хорошей игрой и достойной победой. Считаю, что ребята сделали всё в этом году, чтобы победить. Будем двигаться дальше», – сказал Башкатов на послематчевой пресс-конференции.