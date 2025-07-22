Восстановить размытую ливнем дорогу у деревни Алексино планируют вечером

22 июля 2025, 18:43

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Завершить восстановительные работы на размытом участке дороги у деревни Алексино Наро-Фоминского городского округа при благоприятной погоде планируют во вторник вечером. После этого по ней запустят движение, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.







«Специалисты Мосавтодора уже уложили две водопропускные трубы и сейчас устраивают проезжую часть. Для пешеходов на время работ дорожники устроили временный переход через ручей», – отметили в ведомстве.