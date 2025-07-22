Восстановить размытую ливнем дорогу у деревни Алексино планируют вечером
Завершить восстановительные работы на размытом участке дороги у деревни Алексино Наро-Фоминского городского округа при благоприятной погоде планируют во вторник вечером. После этого по ней запустят движение, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Специалисты Мосавтодора уже уложили две водопропускные трубы и сейчас устраивают проезжую часть. Для пешеходов на время работ дорожники устроили временный переход через ручей», – отметили в ведомстве.В понедельник во время сильных ливней в Подмосковье размыло участок дороги через ручей реки Исьмы. Из-за обильных осадков ширина ручья с 1 метра увеличилась до 5 метров.
Дорога отделяет деревню Алексино, СНТ «Исьма» и «Верейское» от деревни Симбухово. Альтернативной дороги нет. Всего в этих населённых пунктах проживают около 100 человек. От эвакуации жители отказались.