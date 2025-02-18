Врачи ДКЦ им. Рошаля извлекли из пищевода пятилетней девочки брошку-зайчика

Фото: пресс-служба Минздрава МО

«Во время процедуры были сложности: при первой попытке извлечения брошка разделилась на фрагменты. Для того, чтобы максимально снизить риск травмирования пищевода, мы сначала с помощью эндоскопических щипцов извлекли булавку от брошки. А затем с помощью инструмента «Корзина Дормиа» извлекли саму брошь», — рассказал заведующий отделением эндоскопических методов диагностики и лечения ДКЦ им. Рошаля Александр Иноземцев.

Девочка пожаловалась на боль в горле. Её мама не смогла найти свою брошку, заподозрила худшее и вызвала скорую. В клинике девочке провели диагностику, и рентген подтвердил наличие инородного тела в пищеводе. Маленькой пациентке решено было провести эндоскопическую операцию под наркозом.Операция длилась полчаса и прошла успешно. Брошка не успела навредить ребёнку, поэтому девочку уже на следующий день после операции выписали домой.