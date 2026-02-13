Загруженность дорог в Подмосковье 13 февраля составила четыре балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На четыре балла из десяти возможных оценивается степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 13 февраля. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Несмотря на невысокий уровень общей загруженности, на 14 вылетных магистралях наблюдаются пробки.
«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Киевское, Калужское, Варшавское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковных дорогах сегодня утром насчитали около 703 тысяч машин. Это на 33% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.