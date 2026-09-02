Застройщик ЖК «Жаворонки Клаб» вложит 2,2 млрд рублей в социнфраструктуру
В жилом комплексе «Жаворонки Клаб» в Одинцовском округе предусматривается строительство трёх объектов социальной инфраструктуры — амбулатории, школы и детского сада. Застройщик возводит их за свой счёт. Общая сумма вложений оценивается в 2,2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Амбулатория, рассчитанная на 71 посещение в смену, размещается в двухэтажном административно-бытовом комплексе. Там будет детское и взрослое отделения, кабинеты неотложной помощи, терапевта, педиатра, стоматолога и гинеколога. Медучреждение передадут округу до конца текущего года.
«Детский сад смогут посещать 260 детей. Строительство объекта началось летом 2025 года. Завершить его планируется в мае 2027 года», — говорится в сообщении.Работы по возведению школы на 560 мест тоже уже ведутся. Они стартовали в июле 2026 года и завершатся летом 2028 года.